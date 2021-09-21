Третьому громадянину РФ висунули звинувачення щодо отруєння Скрипалів у Солсбері

У британській поліції повідомили про висунення звинувачень третьому росіянину на ім’я Сергєй Федотов у зв’язку з отруєнням Сергєя і Юлії Скрипаль у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як вважається, росіянин, що використовував ім’я Сергєй Федотов і якому близько 50 років, працював у тому ж російському військовому підрозділі, що й Александр Петров і Руслан Боширов. У Скотленд-Ярд вважають всіх трьох співробітниками російського ГРУ.

Photograph: Met Police

Дін Хейдон, представник поліції Лондона, заявив, що всі вони раніше могли діяти разом у Болгарії, Чехії і можливо інших країнах. Вважається, що в Британії до інциденту в Солсбері вони не діяли, хоча й бували на території Сполученого Королівства.

"Всі вони працювали разом від імені РФ у рамках операцій за межами Росії. Усі вони є небезпечними людьми.. Вони намагались вбити людей на території Британії і невідомими способами ввезли надзвичайно небезпечну хімічну зброю", - цитують його.

Хейдон сказав також, що реальне ім’я Федотова насправді - Денис Сергєєв, Боширова - Александр Мішкін, Петрова - Анатолій Чепіга. За його словами, слідчі знали про причетність Федотова ще відтоді, коли ідентифікували Петрова і Боширова, але через певні ускладнюючі обставини не могли одразу висунути йому звинувачення.

Федотов прибув в аеропорт "Хітроу" об 11 годині ранку 2 березня 2018 року, жив у готелі в центрі Лондона і кілька разів протягом тижня зустрічався з "Петровим" і "Бошировим", але не вирушив разом з ними до Солсбері, де вони 4 березня здійснили атаку. На відміну від готелю, де проживали ці двоє, у готелі Сергєєва жодних слідів "Новічка" не виявили.

Його зворотний рейс вирушив з "Хітроу" о 13:45 4 березня. За 5 хвилин до того Петров і Боширов у Солсбері сідали на зворотній рейс до Лондона, і вилетіли зі столиці о 22:30 того ж вечора.

Як і "Петрова" з "Бошировим", Федотова-Сергєєва звинувачують у замаху на вбивство Скрипалів і поліцейського Ніка Бейлі, який постраждав після того, як заходив у домівку Скрипалів; також у змові з метою вбивства Сергєя Скрипаля, завдання тяжких тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль і Бейлі, а також володінні і використанні "Новічка" всупереч міжнародній забороні.

Федотова-Сергєєва оголосили в розшук в Інтерпол.

Хейдон розповів, що у розслідуванні не було співпраці з російською стороною і дуже малоймовірно, що трьох підозрюваних вдасться доставити у Британію для суду.

Поліція продовжує з’ясовувати, чи могли бути причетні до атаки ще інші люди і в майбутньому можуть висунути звинувачення в причетності до смерті британки Дон Стерджесс і отруєння її партнера Чарлі Роулі, які випадково знайшли викинутий флакон з-під отрути.

Як відомо, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергєя Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння "Новічком" двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

Стерджесс знайшла флакон від парфумів, в якому був "Новічок", і застосувала. Сам Роулі провів у комі два тижні.

У Лондоні раніше заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.