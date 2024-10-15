Ексагент Скрипаль: Путін особисто санкціонував операцію з "Новічком"

Колишній російський подвійний агент Сергєй Скрипаль вважає, що особисто лідер Росії Владімір Путін наказав отруїти його "Новічком".

Про це в понеділок, 14 жовтня, повідомило британське слідство, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Скрипаль не виступав публічно після спроби його отруєння, а також його доньки Юлії, у 2018 році. 14 жовтня у Британії розпочалося публічне розслідування смерті жінки Дон Стерджесс, яку, як вважають, неумисно вбили "Новічком" на тлі намагань отруїти Скрипаля.

У письмовій заяві для розслідування смерті Стерджесс Скрипаль відзначив, що звинувачує у спробі свого отруєння Путіна, хоча і визнав, що не має конкретних доказів.

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"Я вважаю, що Путін ухвалює всі важливі рішення одноосібно. Тому я вважаю, що він повинен був, принаймні, дати дозвіл на напад на Юлію і на мене", – сказав Скрипаль у заяві, яку зачитав Ендрю О'Коннор, адвокат слідства.

Скрипаль заявив, що знав Путіна особисто, і додав, що російський лідер був причетний до незаконної діяльності, пов'язаної з утилізацією рідкісних металів. "Я читав, що Путін особисто дуже цікавиться отрутами і любить читати книги про них", – йшлося в його заяві.

Британський уряд також вважає, що російські агенти здійснили атаку в рамках операції, санкціонованої Путіним, заявила під час розслідування адвокатка Кетрін МакГейхі.

Адам Строу, адвокат, який представляє сім'ю Стерджесс, закликав Путіна з'явитися на слухання особисто. "Він не повинен ховатися за стінами Кремля. Він повинен подивитися сім'ї Дон в очі і відповісти на докази проти нього", – сказав Строу.

Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці в англійському місті Солсбері в березні 2018 року після того, як "Новічок" був нанесений на ручку вхідних дверей його будинку. Чотири місяці по тому від отруєння померла мати трьох дітей Дон Стерджесс, яка нанесла на зап'ястя нібито "парфуми" з флакона, насправді наповненого "Новічком".

Британська поліція заочно висунула звинувачення трьом росіянам, які, за їхніми словами, є офіцерами військової розвідки РФ, у спробі вбивства Скрипаля та його доньки. Нікому не було пред'явлено звинувачень у зв'язку зі смертю Стерджесс.