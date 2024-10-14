У понеділок в Британії розпочнеться публічне розслідування смерті жінки, яку, як вважають, неумисно вбили нервово-паралітичною речовиною "Новічок" після спроби вбивства колишнього російського подвійного агента Сергея Скрипаля шість років тому.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дон Стерджесс померла від отруєння "Новічком" у липні 2018 року. Її партнер знайшов підроблений флакон парфумів, який, на думку поліції, російські розвідники використали для ввезення отрути в країну. Скрипаля і його дочку Юлію знайшли непритомними на лавці в місті Солсбері за чотири місяці до цього епізоду.

У понеділок нарешті розпочинається розслідування смерті Стерджесс. Його мета – надати родині загиблої відповіді на питання про те, як жінка померла, а також заслухати деякі конфіденційні свідчення від уряду і служб безпеки.

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Британська поліція заочно висунула звинувачення трьом росіянам, які є офіцерами військової розвідки РФ, у нападі на Скрипаля та його доньку. Проте проти них не було порушено жодної офіційної справи у зв'язку зі смертю 44-річної Стерджесс.

Минулого тижня посольство Росії в Лондоні заявило, що "посилання британського Міністерства закордонних справ на нібито використання міфічного "Новічка" є досить абсурдними".

"Після провокації в Солсбері у 2018 році саме британська сторона відмовилася слідувати встановленим процедурам і співпрацювати з Росією для з'ясування істини", – йдеться в заяві посольства у соцмережі X (Twitter).

Дон Стерджесс померла після того, як побризкала з флакона з-під парфумів на свої зап'ястя рідину із "Новічком".

У Лондоні раніше заявляли, що лідер РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння із застосуванням "Новічка".