Тисячі людей протестували на Канарських островах проти надмірного туризму

Тисячі людей протестували в неділю на курортах іспанських Канарських островів проти надмірного туризму, який, за їхніми словами, витісняє місцеве населення з ринку житла.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протести пройшли під гаслом "Канарські острови мають межу". Жителі одночасно вийшли на демонстрації на островах Гран-Канарія, Тенерифе, Ла-Пальма, Фуертевентура, Лансароте та Ель-Ієрро і закликали до зміни туристичної моделі островів.

Протестувальники заявили, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси, такі як вода, і завдає шкоди навколишньому середовищу.

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За даними іспанського уряду, в акції взяли участь щонайменше 8 тисяч осіб.

За даними Національного інституту статистики Іспанії, з січня по вересень Канарські острови відвідали 9,9 мільйона туристів, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Минулого року населення островів становило 2,2 мільйона осіб.

"Нам потрібна зміна туристичної моделі, щоб вона залишала тут багатство, щоб вона цінувала те, що має ця земля, тому що вона прекрасна", – сказала 32-річна Сара Лопес в інтерв'ю агентству на Гран-Канарія в неділю.

Цього року залежна від туризму Іспанія стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, таких як Майорка і Малага.

Регіональний уряд Канарських островів розробив проєкт закону, який, як очікується, буде прийнятий цього року, щоб посилити правила короткострокової оренди після скарг місцевих жителів.

Канарські острови вирішили боротися з орендою житла для туристів після того, як кількість приватних орендарів різко зросла в останні роки.