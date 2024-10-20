Тысячи людей протестовали на Канарских островах против чрезмерного туризма

Тысячи людей протестовали в воскресенье на курортах испанских Канарских островов против чрезмерного туризма, который, по их словам, вытесняет местное население с рынка жилья.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Протесты прошли под лозунгом "Канарские острова имеют границу". Жители одновременно вышли на демонстрации на островах Гран-Канария, Тенерифе, Ла-Пальма, Фуэртевентура, Лансароте и Эль-Иерро и призвали к изменению туристической модели островов.

Протестующие заявили, что прибытие миллионов посетителей каждый год истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит вред окружающей среде.

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По данным испанского правительства, в акции приняли участие по меньшей мере 8 тысяч человек.

По данным Национального института статистики Испании, с января по сентябрь Канарские острова посетили 9,9 миллиона туристов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В прошлом году население островов составляло 2,2 миллиона человек.

"Нам нужна смена туристической модели, чтобы она оставляла здесь богатство, чтобы она ценила то, что имеет эта земля, потому что она прекрасна", – сказала 32-летняя Сара Лопес в интервью агентству на Гран-Канарии в воскресенье.

В этом году зависимая от туризма Испания стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, таких как Майорка и Малага.

Региональное правительство Канарских островов разработало проект закона, который, как ожидается, будет принят в этом году, чтобы ужесточить правила краткосрочной аренды после жалоб местных жителей.

Канарские острова решили бороться с арендой жилья для туристов после того, как количество частных арендаторов резко возросло в последние годы.