В Киев с визитом прибыл глава Пентагона

В понедельник, 21 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом он сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Остина встретила в Киеве посол США Бриджит Бринк.

"Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", – написал он.

Реклама:

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK