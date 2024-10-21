В Киев с визитом прибыл глава Пентагона

В понедельник, 21 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом он сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Остина встретила в Киеве посол США Бриджит Бринк.

"Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", – написал он.

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I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK – Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Как сообщили газета The Wall Street Journal и издание CNN Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Отмечается, что Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Как пишут журналисты, Остин планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать украинские Силы обороны в течение следующего года.

"Визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны", – сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Недавно американский президент Джо Байден посетил Берлин, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Накануне стало известно, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.