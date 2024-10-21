Білий дім: Байден "глибоко стурбований" зливом даних про плани ударів Ізраїлю по Ірану
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив інформацію про витік інформації стосовно планів удару Ізраїлю по Ірану у відповідь на масований ракетний обстріл 1 жовтня.
Як повідомляє "Європейська правда", слова із закритого онлайн-брифінгу Кірбі цитує агентство АР.
За словами представника Білого дому, президент США Джо Байден "глибоко стурбований" оприлюдненням у мережі секретних документів про підготовку Ізраїлю до потенційного удару у відповідь по Ірану.
За його словами, адміністрація Байдена все ще визначає, чи йшлось про витік інформації, чи про хакерську атаку.
"Наразі ми не маємо жодних ознак того, що очікується поява додаткових документів, подібних до цього, які стануть надбанням громадськості", – додав Кірбі.
Надсекретні документи, датовані 15 і 16 жовтня, поширювалися в інтернеті з п’ятниці та були спочатку опубліковані на платформі Telegram в обліковому записі під назвою Middle East Spectator.
Витік стався, коли Ізраїль завершує кілька тижнів підготовки до удару у відповідь Ірану, який атакував Ізраїль залпом балістичних ракет 1 жовтня.
Буквально півтора року тому скандал із спецслужбами США викликав резонанс. Починаючи з січня 2022 року військовослужбовець навмисно публікував інформацію, зокрема, щодо війни в Україні, під грифом "секретно" і "цілком таємно" в закритому чаті на популярній серед любителів відеоігор платформі Discord.
Витік став публічним лише у квітні 2023 року. Зловмисника, молодого бійця Нацгвардії, затримали. Він визнав свою провину в суді цієї весни.