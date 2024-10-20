ЗМІ: США розслідують злив секретних даних про плани атаки Ізраїлю на Іран

Сполучені Штати розслідують оприлюднення ймовірної інформації розвідки США про плани Ізраїлю вжити заходів у відповідь на Іран.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на трьох співрозмовників, пише "Європейська правда".

Надсекретні документи, датовані 15 і 16 жовтня, поширювалися в інтернеті з п’ятниці та були спочатку опубліковані на платформі Telegram в обліковому записі під назвою Middle East Spectator.

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Цей канал заявив у п’ятницю, що отримав документи від джерела в розвідувальній спільноті США. Неназвана особа, знайома з цим питанням, підтвердила справжність документів.

За даними порталу Axios, у відповідному акаунті Telegram регулярно публікується проіранський контент.

Витік стався, коли Ізраїль завершує кілька тижнів підготовки до удару у відповідь Ірану, який атакував Ізраїль залпом балістичних ракет 1 жовтня.

Документи включають звіт Національного агентства геопросторової розвідки Міністерства оборони (NGA), поширений всередині розвідувального співтовариства США на початку цього тижня.

У звіті детально описуються заходи, які були проведені в останні дні на кількох базах ВПС Ізраїлю, в тому числі передача сучасних боєприпасів, які, згідно зі звітом, призначалися для атаки на Іран.

У ньому також зазначається, що, за даними американської розвідки, ВПС Ізраїлю провели цього тижня великі навчання за участю літаків-розвідників і, ймовірно, винищувачів, які готувалися до можливої атаки на Іран.

У нібито розвідувальній доповіді також детально описується підготовка ізраїльських підрозділів безпілотників до атаки проти Ірану.

Потенційний витік може бути ознакою дуже серйозного порушення безпеки всередині розвідувального співтовариства США.

Буквально півтора року тому скандал із спецслужбами США викликав резонанс. Починаючи з січня 2022 року військовослужбовець навмисно публікував інформацію, зокрема, щодо війни в Україні, під грифом "секретно" і "цілком таємно" в закритому чаті на популярній серед любителів відеоігор платформі Discord.

Витік став публічним лише у квітні 2023 року. Зловмисника, молодого бійця Нацгвардії, затримали. Він визнав свою провину в суді цієї весни.