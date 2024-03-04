Фігурант справи про витік документів Пентагону погодився на 16 років ув’язнення

Колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Згідно з угодою зі слідством про визнання вини, яку 22-річний Тейшейра підписав і яку подали до суду, він погодився визнати вину за всіма шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю.

В обмін на це прокурори погодилися не оголошувати йому додаткових звинувачень за законом про шпигунство.

У межах угоди про визнання вини Тейшейра повинен з’явитися на допит до Міністерства оборони і Міністерства юстиції США, а також передати всі секретні матеріали, які ще можуть залишитися в його розпорядженні.

Тоді ще 21-річний Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня 2023 року у своєму будинку в штаті Массачусетс. Спершу він своєї провини не визнав.

Згідно з обвинувальним актом, Тейшейра мав доступ до секретної інформації, яку розмістив на ігровій онлайн-платформі Discord. Ці дані охоплювали інформацію щодо надання військового обладнання Україні, способу передачі обладнання та способу використання обладнання після його отримання.

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