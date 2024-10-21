Белый дом: Байден "глубоко обеспокоен" сливом данных о планах ударов Израиля по Ирану

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию об утечке информации о планах удара Израиля по Ирану в ответ на массированный ракетный обстрел 1 октября.

Как сообщает "Европейская правда", слова из закрытого онлайн-брифинга Кирби цитирует агентство АР.

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден "глубоко обеспокоен" обнародованием в сети секретных документов о подготовке Израиля к потенциальному ответному удару по Ирану.

По его словам, администрация Байдена все еще определяет, шла ли речь об утечке информации или о хакерской атаке.

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"Пока мы не имеем никаких признаков того, что ожидается появление дополнительных документов, подобных этому, которые станут достоянием общественности", – добавил Кирби.

Сверхсекретные документы, датированные 15 и 16 октября, распространялись в интернете с пятницы и были первоначально опубликованы на платформе Telegram в учетной записи под названием Middle East Spectator.

Утечка произошла, когда Израиль завершает несколько недель подготовки к ответному удару Ирана, который атаковал Израиль залпом баллистических ракет 1 октября.

Буквально полтора года назад скандал со спецслужбами США вызвал резонанс. Начиная с января 2022 года военнослужащий намеренно публиковал информацию, в частности, о войне в Украине, под грифом "секретно" и "совершенно секретно" в закрытом чате на популярной среди любителей видеоигр платформе Discord.

Утечка стала публичной только в апреле 2023 года. Злоумышленника, молодого бойца Нацгвардии, задержали. Он признал свою вину в суде этой весной.