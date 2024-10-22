В самом дорогом жилом доме Польши вспыхнул пожар

В самом дорогом жилом доме Польши, расположенном на улице Злота, 44, в Варшаве, во вторник утром вспыхнул пожар – из здания эвакуировали около 30 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Пожар начался в сауне на восьмом этаже. В доме, который называют самым дорогим и престижным в стране, все жители автоматически услышали сигнал тревоги.

Иллюстративное фото

По данным столичной полиции, произошло короткое замыкание в общем рекреационном пространстве с бассейном и сауной. Из-за сильного задымления сработала сигнализация. Около 30 человек покинули дом.

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На месте пожара работали четыре пожарные бригады, они взяли ситуацию под контроль.

Дом на Злотой, 44, – один из самых высоких жилых домов в Европе, спроектированный всемирно известным архитектором Даниэлем Либескиндом, с интерьерами от лондонской студии Woods Bagot. Инвесторами выступили компании BBI Development и Amstar.

Квартиру в высотке, которую еще называют "Парус Либескинда", приобрел польский футболист Роберт Левандовский, а одной из жительниц является американская модель и актриса польского происхождения Джоанна Крупа. Наибольшей группой покупателей квартир в доме являются поляки, преимущественно предприниматели.

В высотке расположены 287 квартир на 52 этажах, а также есть этаж для досуга и спорта с 25-метровым бассейном.

Недавно за одну из квартир в доме развернулась борьба среди польских богачей из первой десятки Forbes. Квартиру продает молодой криптоинвестор Рафал Заорский, который приобрел ее в 2022 году за 23 млн злотых.

Сообщалось, что помещением заинтересовался Илон Маск, однако миллиардер хотел иметь там офис, что запрещено правилами жилого дома.

Напомним, недавно в варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира.

А в начале сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар, горели материалы для производства альтернативного топлива.