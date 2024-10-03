У варшавському аеропорту вибухнув багаж пасажира
Небезпечна ситуація сталася вночі в аеропорту імені Шопена у Варшаві – багаж одного з мандрівників вибухнув.
Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".
Вибух стався у зоні сортування багажу. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що розірвався контейнер з дослідницькими зразками біологічного матеріалу, який перевозив пасажир.
"Вибух стався через сухий лід", – розповів Бартош Масьонг з варшавської пожежної служби.
За його словами, зразки не були пошкоджені. Пошкоджено лише контейнер, в якому вони перевозилися.
Евакуація людей з термінала не знадобилася. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, наприкінці серпня рейс з паризького аеропорту Орлі до Монпельє скасували через анонімне повідомлення про нібито вибухівку на борту.
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