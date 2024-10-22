Зеленський очікує на запрошення України до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Президент Володимир Зеленський очікує, що партнери нададуть Україні запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах.

Про це президент розповів під час спілкування з журналістами у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що "який би шлях у нас не був", юридично "ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде".

"Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася", – заявив глава держави.

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Стосовно того, на яких умовах відбуватиметься вступ України та скільки триватиме процес, президент сказав, що це вже питання дипломатії. "Можуть бути різні формати", – зазначив Зеленський.

Він окремо зазначив, що Україна не обговорює отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують це питання зі мною, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут усе залежить від суспільства України", – сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Раніше в Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.