Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО в международно признанных границах

Президент Владимир Зеленский ожидает, что партнеры предоставят Украине приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах.

Об этом президент рассказал во время общения с журналистами в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что "какой бы путь у нас ни был", юридически "никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".

"Второе, почему я акцентирую на приглашении? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны... Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась", – заявил глава государства.

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По поводу того, на каких условиях будет происходить вступление Украины и сколько продлится процесс, президент сказал, что это уже вопрос дипломатии. "Могут быть разные форматы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют этот вопрос со мной, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

Ранее в Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.