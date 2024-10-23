Литва придбає німецькі танки Leopard 2

Міністерство оборони Литви підтвердило рішення щодо закупівлі німецьких основних бойових танків Leopard 2.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства країни, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Міноборони країни, Литва прийняла ключові рішення щодо посилення своєї національної армії.

"Підтверджено рішення продовжити закупівлю танків Leopard 2 німецького виробництва, а також плани придбати шведські гусеничні бойові машини піхоти CV-90", – зазначили у дописі.

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Ці заходи є частиною зусиль Литви щодо модернізації свого військового потенціалу для ефективного реагування на сучасні виклики у сфері безпеки.

Видання Army Recognition зазначає, що рішення про придбання Leopard 2 було ухвалене після попередніх обговорень на засіданнях VGT, де німецькі танки були обрані як найбільш відповідний варіант.

Окрім придбання танків, Литва також зосереджена на забезпеченні бойових машин піхоти для підтримки своїх танкових батальйонів, зазначили журналісти.

Як передало видання, очікується, що фінансування для придбання танків і бойових машин піхоти буде здійснюватися через Фонд оборони Литви.

Як відомо, Leopard 2 – один із найсучасніших основних бойових танків у світі. Він відомий своєю вогневою потужністю, захистом і мобільністю.

Танк розроблений німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann: він оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою, сучасними броньованими системами та високотехнологічним обладнанням для наведення і зв'язку. Його використовують численні союзники НАТО, і він має успішний досвід як в оборонних, так і в наступальних операціях.

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Напередодні повідомлялося, що старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс не виключив можливість відправки військових інструкторів в Україну.

На початку жовтня стало відомо, що Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.

15 жовтня писали, що Литва вирішила створити два нові батальйони гусеничних бойових машин піхоти, а також закупити додаткову партію БМП Vilkas за 370 млн євро.