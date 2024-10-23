Литва приобретет немецкие танки Leopard 2

Министерство обороны Литвы подтвердило решение о закупке немецких основных боевых танков Leopard 2.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства страны, передает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны страны, Литва приняла ключевые решения по усилению своей национальной армии.

"Подтверждено решение продолжить закупку танков Leopard 2 немецкого производства, а также планы приобрести шведские гусеничные боевые машины пехоты CV-90", – отметили в заметке.

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Эти меры являются частью усилий Литвы по модернизации своего военного потенциала для эффективного реагирования на современные вызовы в сфере безопасности.

Издание Army Recognition отмечает, что решение о приобретении Leopard 2 было принято после предварительных обсуждений на заседаниях VGT, где немецкие танки были выбраны как наиболее подходящий вариант.

Кроме приобретения танков, Литва также сосредоточена на обеспечении боевых машин пехоты для поддержки своих танковых батальонов, отметили журналисты.

Как передало издание, ожидается, что финансирование для приобретения танков и боевых машин пехоты будет осуществляться через Фонд обороны Литвы.

Как известно, Leopard 2 – один из самых современных основных боевых танков в мире. Он известен своей огневой мощью, защитой и мобильностью.

Танк разработан немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann: он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, современными бронированными системами и высокотехнологичным оборудованием для наведения и связи. Его используют многочисленные союзники НАТО, и он имеет успешный опыт как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

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Накануне сообщалось, что старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис не исключил возможность отправки военных инструкторов в Украину.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.

15 октября писали, что Литва решила создать два новых батальона гусеничных боевых машин пехоты, а также закупить дополнительную партию БМП Vilkas за 370 млн евро.