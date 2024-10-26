В Польше задержали четырех диверсантов, которые отправляли по почте пакеты со взрывчаткой

В Польше прокуратура объявила о задержании четырех человек, которых обвиняют в международной диверсионной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Среди прочего, члены группы, как утверждается, присылали посылки, которые самовозгорались во время авиаперевозки.

Еще двух идентифицированных подозреваемых объявили в международный розыск.

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"Одновременно проводятся интенсивные мероприятия с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности этой группы, в том числе в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Европейского Союза", – сообщила прокурор Катажина Калув-Яшевская.

По ее словам, расследование касается причастности "к деятельности иностранной спецслужбы путем осуществления диверсионных актов, заключающихся в повреждении промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств" в Польше и других странах ЕС.

Согласно выводам обвинения, "деятельность группы заключалась в актах диверсий и саботажа, связанных с отправкой через курьерские компании в страны Европейского Союза и Великобританию посылок, содержащих замаскированные взрывчатые и опасные материалы, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки".

Кроме того, целью группы было тестирование канала передачи такого типа грузов, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду.

Агентство внутренней безопасности (ABW) заявило, что польские службы отмечают активизацию диверсионной деятельности, направленной против Польши, стран ЕС и НАТО.

"Они инициируются и координируются российскими спецслужбами", – оценивает агентство.

Оно добавило, что прокуратура осуществляет надзор за несколькими расследованиями диверсионной деятельности, которые были поручены ABW и полиции. В ходе этих расследований около 20 подозреваемым были предъявлены обвинения.

Напомним, глава внутренней разведывательной службы Германии Томас Хальденванг рассказал о случае, когда посылка загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге, и только благодаря стечению обстоятельств пожар не начался на борту самолета, который перевозил посылку.

В Британии также подтвердили подобный случай на складе DHL в Бирмингеме, его расследование продолжается.

СМИ сообщили, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.