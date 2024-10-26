У Грузії заявляють про ще один вкид бюлетенів у тому ж місті

У Грузії заявили про ще один випадок вкиду бюлетенів у місті Марнеулі.

Як повідомляє опозиційний телеканал Pirveli, про це заявила виконавча директорка громадської організації ISFED (Міжнародна асоціація за чесні вибори та демократію) Ніно Долідзе.

Долідзе стверджує, що на дільниці №22 у Марнеулі член комісії вкинув до урни понад 20 бюлетенів, а спостерігача організації виштовхали з дільниці.

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"На дільниці №22 член виборчої комісії вкинув понад 20 бюлетенів та вигнав спостерігача "Чесних виборів") з дільниці", – заявила Ніно Долідзе, додавши, що асоціація подає скаргу з приводу цього випадку.

Вдень у Марнеулі зафіксували вкид бюлетенів на іншій дільниці, у ЗМІ з'явилось відео інциденту. Після реакції ЦВК голосування на ній зупинили, а результати анулювали.

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка.

Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.

На час публікації цієї новини у Тбілісі до закриття дільниць і початку підрахунку голосів залишається менше години. Після 20:00 (19:00 за Києвом) також мають опублікувати результати екзитполів.

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