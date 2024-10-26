В Грузии заявляют о еще одном вбросе бюллетеней в том же городе

В Грузии заявили о еще одном случае вброса бюллетеней в городе Марнеули.

Как сообщает оппозиционный телеканал Pirveli, об этом заявила исполнительный директор общественной организации ISFED (Международная ассоциация за честные выборы и демократию) Нино Долидзе.

Долидзе утверждает, что на участке №22 в Марнеули член комиссии вбросил в урну более 20 бюллетеней, а наблюдателя организации вытолкали с участка.

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"На участке №22 член избирательной комиссии вбросил более 20 бюллетеней и выгнал наблюдателя "Честных выборов") с участка", – заявила Нино Долидзе, добавив, что ассоциация подает жалобу по поводу этого случая.

Днем в Марнеули зафиксировали вброс бюллетеней на другом участке, в СМИ появилось видео инцидента. После реакции ЦИК голосование на нем остановили, а результаты аннулировали.

Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка.

Неспокойно было также под офисом оппозиционного "Единого национального движения", куда приехали активисты партии власти.

На момент публикации этой новости в Тбилиси до закрытия участков и начала подсчета голосов остается меньше часа. После 20:00 (19:00 по Киеву) также должны опубликовать результаты экзитполов.

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