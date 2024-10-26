Екзитпол центру, близького до "Грузинської мрії", оприлюднив радикально протилежний прогноз

Екзитпол соціологічного центру Gorbi ствержує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів на парламентських виборах у Грузії, що є радикально протилежним прогнозом, порівняно з екзитполом Edison Research.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування від Gorbi, що проводилося на замовлення провладного телеканалу "Імеді", за "Грузинську мрію" проголосували 56,1% виборців, за опозиційну "Коаліція за зміни" – 12,6%, блоку "Єдність" (до якого входить партія Саакашвілі "Єдиний національний рух") – 11,6%, за "Сильну Грузію" – 7%.

У той же час екзитпол від Edison Research прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а "Грузинській мрії" – 40,9%.

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Перед виборами "Грузинська мрія" посилалася на соцопитування Gorbi як аргумент щодо своїх шансів на перемогу.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії 26 жовтня вважають вирішальними для подальшого курсу країни.

Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Одну з виборчих дільниць закрили і результати анулювали через підтверджений вкид бюлетенів.

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка. Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій