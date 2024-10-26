Экзитпол центра, близкого к "Грузинской мечте", дает радикально противоположный прогноз

Экзитпол социологического центра Gorbi утверждает, что партия власти получила более половины голосов на парламентских выборах в Грузии, что является радикально противоположным прогнозом по сравнению с экзитполами Edison Research и Harrys X.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Согласно результатам опроса от Gorbi, проводившегося по заказу провластного телеканала "Имеди", за "Грузинскую мечту" проголосовали 56,1% избирателей, за оппозиционную "Коалиция за перемены" – 12,6%, блока "Единство" (в который входит партия Саакашвили "Единое национальное движение") – 11,6%, за "Сильную Грузию" – 7%.

В то же время экзитпол от Edison Research прогнозирует объединенной оппозиции более 51% голосов, а "Грузинской мечте" – 40,9%.

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Экзитпол Harrys X по заказу оппозиционного телеканала Mtavari прогнозирует, что оппозиционные партии вместе набирают 48%, а "Грузинская мечта" – 42%.

Перед выборами "Грузинская мечта" ссылалась на соцопросы Gorbi как аргумент относительно своих шансов на победу.

Напомним, парламентские выборы в Грузии 26 октября считают решающими для дальнейшего курса страны.

Голосование сопровождалось серией инцидентов. Один из избирательных участков закрыли и результаты аннулировали из-за подтвержденного вброса бюллетеней.

Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка. Неспокойно было также под офисом оппозиционного "Единого национального движения", куда приехали активисты партии власти.

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