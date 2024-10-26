Ще один екзитпол у Грузії прогнозує перемогу опозиції

Екзитпол на замовлення опозиційного телеканалу Mtavari прогнозує, що опозиційні партії разом набирають майже 50% голосів.

Як повідомляє "Європейська правда", результати опитування, проведеного компанією Harrys X, телеканал опублікував невдовзі після закриття дільниць.

Згідно з екзитполом Harrys X, проєвропейська опозиція сукупно отримує 48% голосів, тоді як партія влади "Грузинська мрія" – 42%.

За цим прогнозом, об’єднана опозиція може отримати у парламенті 80 мандатів, а "Мрія" – 70.

Реклама:

У рамках екзитполу опитали 11 510 осіб.

Нагадаємо, екзитпол від дослідницької компанії Edison Research, який вважають авторитетним, прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а "Грузинській мрії" – 40,9%.

Тим часом екзитпол соціологічного центру Gorbi на замовлення провладного телеканалу "Імеді" прогнозує "Грузинській мрії" понад 56%.

Лідери "Грузинської мрії" вже заявили про свою перемогу.

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій

Або дивіться відео: Грузія: революція чи "колонія РФ". План Кремля та влади на виборах