Шольц закликав Іран до деескалації після ізраїльських ударів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Іран припинити цикл ескалації після ізраїльських ударів по іранських військових об'єктах, заявивши, що стриманість може прокласти шлях до миру на Близькому Сході.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Шольц акцентував, що "така масована ескалація не може тривати вічно".

"Це має припинитися зараз, і це дає можливість для мирного розвитку на Близькому Сході", – написав німецький канцлер.

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Він зазначив, що Ізраїль цілеспрямовано вдарив по військових об'єктах Ірану та доклав зусиль, аби мінімізувати жертв серед цивільного населення.

"Важливо те, що в Газі необхідно припинити вогонь і звільнити заручників. Я закликаю всі сторони до цього. Те ж саме стосується і Лівану", – додав Шольц.

Співрозмовник у німецьких дипломатичних колах проінформував журналістів агентства Reuters про те, що що завдяки вивіреній відповіді Ізраїлю на іранські ракетні атаки знову відкривається вікно для дипломатичного прогресу на Близькому Сході і в Лівані.

"Завжди було зрозуміло, що реальні перспективи для руху вперед з'являться лише після очікуваних ізраїльських ударів по Ірану", – підсумував він.

Нещодавно Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

За даними трьох ізраїльських співрозмовників Axios, цей удар знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".

Також схожий заклик повторив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.