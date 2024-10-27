Шольц призвал Иран к деэскалации после израильских ударов

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран прекратить цикл эскалации после израильских ударов по иранским военным объектам, заявив, что сдержанность может проложить путь к миру на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Шольц акцентировал, что "такая массированная эскалация не может продолжаться вечно".

"Это должно прекратиться сейчас, и это дает возможность для мирного развития на Ближнем Востоке", – написал немецкий канцлер.

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Он отметил, что Израиль целенаправленно ударил по военным объектам Ирана и приложил усилия, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

"Важно то, что в Газе необходимо прекратить огонь и освободить заложников. Я призываю все стороны к этому. То же самое касается и Ливана", – добавил Шольц.

Собеседник в немецких дипломатических кругах проинформировал журналистов агентства Reuters о том, что благодаря выверенному ответу Израиля на иранские ракетные атаки вновь открывается окно для дипломатического прогресса на Ближнем Востоке и в Ливане.

"Всегда было понятно, что реальные перспективы для движения вперед появятся только после ожидаемых израильских ударов по Ирану", – подытожил он.

Недавно Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

По данным трех израильских собеседников Axios, этот удар уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

Также похожий призыв повторил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.