У Пентагоні закликали Тегеран "не робити помилку" і не відповідати на атаку Ізраїлю

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив Тегеран, що йому "не слід робити помилку, відповідаючи на удари Ізраїлю".

Його слова цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, Остін обговорив зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом суботні удари Ізраїлю по Ірану.

Під час розмови очільник Міноборони США попередив Тегеран, що він "не повинен припуститися помилки, відповідаючи на удари Ізраїлю, які повинні покласти край цьому обміну".

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Сторони також обговорили можливості використання дипломатії для зниження напруженості в регіоні, включаючи звільнення заручників і угоду про припинення вогню в Секторі Газа, а також угоду з приводу Лівану.

Фото: AP

Нещодавно Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

За даними трьох ізраїльських співрозмовників Axios, цей удар знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".