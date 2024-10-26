Британія закликає Іран не відповідати на обстріл Ізраїлю

Велика Британія після ударів Ізраїлю по іранських військових об’єктах закликає "всі сторони проявити стриманість".

Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, якого цитує The Guardian.

В ході пресконференції Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".

"Я чітко усвідомлюю, що Ізраїль має право захищатися від іранської агресії. Я також чітко усвідомлюю, що ми повинні уникати подальшої регіональної ескалації і закликаю всі сторони проявляти стриманість. Іран не повинен відповідати", – підкреслив британський прем’єр.

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Він додав, що Британія продовжить працювати з союзниками над деескалацією ситуації в усьому регіоні.

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Перед цим газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.