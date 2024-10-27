Ще дві грузинські опозиційні партії не визнали результатів виборів

Опозиційні партія "Гахарія – за Грузію" та коаліція "Лело" не визнали результатів парламентських виборів у Грузії, а також закликали до "розумних протестів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Колишній прем'єр і партії "Гахарія – за Грузію" Георгій Гахарія вважає, що факт, "про який можна однозначно сказати" – голова партії Бідзіна Іванішвілі "придушив волю громадян Грузії".

"І ті вибори, ті результати, що були опубліковані, не відбивають волі грузинського народу. На жаль, це не сталося вчора і не сталося за один день", – заявив він.

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За його словами, системний характер мали залякування виборців, підкуп, маніпуляції з посвідченнями особи, тиск та залякування державних службовців та соціально незахищених осіб.

Гахарія закликав до "до розумних форм протесту", які будуть спрямовані на захист вибору грузинів.

Своєю чергою, лідер партії "Лело" та коаліції "Сильна Грузія" Мамука Хазарадзе заявив, що відмовляється визнавати результати виборів.

"Вибори тотально сфальсифіковані. Вони привласнили голоси людей і готують країну для Росії. Не вийде! З цією фальсифікацією я не погоджуся і не можу погодитися... ніколи", – заявив опозиціонер.

Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах в країні 54,273%.

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнали попередні підсумки виборів, заявили про фальсифікацію та про порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.

Після цього Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Також, на його думку, "Грузинська мрія" програла вибори майже на всіх виборчих дільницях за кордоном через те, що громадяни, які проживають там, мають "замало інформації" про те, "як розвивається країна".