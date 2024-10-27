Еще две грузинские оппозиционные партии не признали результатов выборов

Оппозиционные партия "Гахария – за Грузию" и коалиция "Лело" не признали результатов парламентских выборов в Грузии, а также призвали к "разумным протестам".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Бывший премьер и партии "Гахария – за Грузию" Георгий Гахария считает, что факт, "о котором можно однозначно сказать" – председатель партии Бидзина Иванишвили "подавил волю граждан Грузии".

"И те выборы, те результаты, что были опубликованы, не отражают волю грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день", – заявил он.

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По его словам, системный характер имели запугивание избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и запугивание государственных служащих и социально незащищенных лиц.

Гахария призвал к "разумным формам протеста", которые будут направлены на защиту выбора грузин.

В свою очередь, лидер партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

"Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда", – заявил оппозиционер.

Согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах в стране 54,273%.

Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признали предварительные итоги выборов, заявили о фальсификации и о нарушениях, выявленных в день выборов 26 октября, имевших прямое влияние на результаты.

После этого Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Также, по его мнению, "Грузинская мечта" проиграла выборы почти на всех избирательных участках за рубежом из-за того, что граждане, проживающие там, имеют "мало информации" о том, "как развивается страна".