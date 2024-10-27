Правитель России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Министерство обороны России работает над различными способами реагирования, если Соединенные Штаты и их западные союзники санкционируют дальнобойные удары Украины вглубь российской территории западным оружием.

Об этом Путин сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда".

Путин в сентябре заявил, что одобрение Западом такого шага будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, поскольку для дальнобойных ударов должна быть привлечена инфраструктура Альянса.

Путин сказал Зарубину, что еще слишком рано говорить, как именно Россия отреагирует на такой шаг. Но, по его словам, Москва "должна будет" ответить.

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"Конечно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно – об этом пока рано говорить. Понятно, что наше военное ведомство над этим работает и будет предлагать различные варианты ответов", – сказал Путин.

Он заявил, что только офицеры НАТО смогут вести огонь из такого оружия, и что им нужно будет использовать данные западных спутников для нацеливания. Поэтому вопрос на самом деле заключается в том, "позволят ли они себе нанести удар вглубь территории России или нет".

Всего за несколько недель до президентских выборов в США Путин изменил российскую ядерную доктрину, чтобы запугать Запад в ответ на обсуждение разрешения по дальнобойным ударам по РФ.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.