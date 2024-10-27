Прем’єр Фінляндії повідомив про візит Зеленського до Рейк’явіка

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що у нього відбудеться зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Рейк’явіку.

Про це Орпо написав у соцмережі Х (Twitter) у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Орпо відзначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn Реклама: October 27, 2024

Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.

Головною темою сесії цього року є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.

Організатори повідомили, що 30 жовтня на сесії виступить лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська. Також цього дня у програмі сесії вказано заплановані виступи запрошених міжнародних спікерів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону.

У жовтні глава МЗС України повідомив, що усі очільники зовнішньополітичних відомств країн Нордично-Балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.