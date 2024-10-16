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Сибіга: Всі глави МЗС Нордично-Балтійських держав – за дозвіл на удари вглиб Росії

Новини — Середа, 16 жовтня 2024, 17:37 — Христина Бондарєва

Усі очільники зовнішньополітичних відомств країн Нордично-Балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у понеділок в Одесі глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з колегами зі Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії.

Міністр відзначив, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень на застосування ракет зброї дальнього радіуса дії, які передають західні союзники. 

"Я радий констатувати, що ці міністри, глави делегацій, які присутні тут, ми всі однодумці: всі підтримують необхідність цього рішення – зняття будь-яких обмежень на застосування західної зброї чи зброї наших союзників для досягнення певних військових цілей", – сказав Сибіга.

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"Росія має повне домінування в повітрі. Вони щоденно бомблять наших військових керованими ракетами, масовано… Один із дієвих шляхів, щоб це зупинити – це надати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових об’єктах на території РФ", – додав глава МЗС. 

Зняття партнерами України обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території РФ є однією зі складових "плану перемоги" президента Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "дуже реалістичним" представлений Зеленським "план перемоги", якщо для його реалізації будуть ухвалені відповідні політичні рішення. 

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