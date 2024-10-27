Премьер Финляндии сообщил о визите Зеленского в Рейкьявик

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что у него состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским в Рейкьявике.

Об этом Орпо написал в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на встрече Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn Реклама: October 27, 2024

Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.

Главной темой сессии этого года является "Мир и безопасность в Арктике". На повестке дня также возможное обновление Хельсинкского соглашения.

Организаторы сообщили, что 30 октября на сессии выступит лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Также в этот день в программе сессии указаны запланированные выступления приглашенных международных спикеров.

Напомним, недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

В октябре глава МИД Украины сообщил, что все руководители внешнеполитических ведомств стран Нордично-Балтийской восьмерки поддерживают разрешение Украине наносить удары по военным целям в глубине России.