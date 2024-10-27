Генсек НАТО виступить з заявою про війська КНДР в Росії

У НАТО анонсували заяву Генерального секретаря Марка Рютте щодо розгортання військ КНДР в Росії.

Про це пресслужба Альянсу повідомила у неділю, пише "Європейська правда".

У НАТО зазначили, що у понеділок, 28 жовтня, делегація високого рівня з Південної Кореї поінформує Північноатлантичну раду про розгортання військ КНДР в Росії.

Посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі Австралії, Японії, Нової Зеландії і Республіки Корея, запрошені взяти участь у заході.

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Після засідання генеральний секретар НАТО зробить заяву для представників ЗМІ біля входу в будівлю. Це відбудеться о 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.