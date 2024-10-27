Генсек НАТО выступит с заявлением о войсках КНДР в России
В НАТО анонсировали заявление Генерального секретаря Марка Рютте по развертыванию войск КНДР в России.
Об этом пресс-служба Альянса сообщила в воскресенье, пишет "Европейская правда".
В НАТО отметили, что в понедельник, 28 октября, делегация высокого уровня из Южной Кореи проинформирует Североатлантический совет о развертывании войск КНДР в России.
Послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, приглашены принять участие в мероприятии.
После заседания генеральный секретарь НАТО сделает заявление для представителей СМИ у входа в здание. Это произойдет в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом.
На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.