У Фінляндії хочуть заборонити учням користуватись телефонами під час уроків

У Фінляндії готують зміни до законодавства, якими пропишуть заборону для учнів використовувати мобільні телефони під час уроків, окрім як за дозволом вчителя.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Уряд Фінляндії виносить на обговорення проєкт змін до законодавства, за якими учням буде заборонено користуватись своїми мобільними телефонами під час уроків, крім випадків, коли це відбувається з дозволу вчителя.

Закон хочуть доповнити текстом, що учень "не може використовувати на уроці телефон чи інший мобільний електронний пристрій, крім випадків, коли він використовується з навчальною метою з дозволу вчителя, чи через обставини, пов’язані зі здоров’ям, з дозволу вчителя або директора.

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Також буде прописано, що в учнів можуть відбирати те, за допомогою чого вони перешкоджають веденню уроку, у тому числі телефон. Школам потрібно буде розробити порядок використання та зберігання телефонів під час навчального дня.

В цілому поправки спрямовані на збільшення повноважень шкіл і вчителів у ситуаціях, коли учні уникають навчання чи зривають навчальний процес.

На практиці і зараз багато шкіл вже вилучають у учнів смартфони на час уроку, щоб ті не мали спокуси відволікатися під час уроків – учні залишають їх в окремій коробці, проте добровільно.

Схожі ініціативи з’явилися у багатьох країнах Європи. Так, у Франції з наступного року хочуть заборонити телефони в усіх школах.

У Латвії вже ухвалили зміни до закону, яким обмежили використання мобільних телефонів у школах.

У Греції також зобов’язали учнів під час уроків тримати свої мобільні телефони в шкільних портфелях.