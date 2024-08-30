У Греції учням заборонять користуватись мобільними телефонами на уроках

Грецький уряд вирішив із 11 вересня зобов’язати учнів під час уроків тримати свої мобільні телефони в шкільних портфелях.

Про це, як пише "Європейська правда", пише місцева газета То Віма.

Після зустрічі між прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом і міністром освіти Кіріакосом Пірракакісом влада оголосила про нові зміни у школах на наступний навчальний рік.

Серед них згадали й заборону використання мобільних телефонів учнями під час занять.

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"Ми закликаємо учнів, батьків та вчителів підтримати нас у цих зусиллях. Мобільним телефонам не місце в школах. Ви можете приносити телефони до школи, але вони повинні залишатися у ваших сумках протягом усього навчального дня", – пояснив Міцотакіс.

Грецький прем'єр послався на наукові дані, згідно з якими використання мобільних телефонів під час навчання впливає на навчальний процес.

Також грецький уряд оголосив про додаткове постійне працевлаштування 10 тисяч нових вчителів, впровадження нових технологій у школах по всій Греції, а ще – кампанію з протидії булінгу серед школярів.

Греція – не єдина європейська країна, яка вдається до обмежень на використання телефонів у школах.

Раніше повідомлялось, що у Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

На початку цього року Нідерланди запровадили заборону на використання смартфонів у середніх школах, а у вересні їхній приклад наслідуватимуть початкові школи.