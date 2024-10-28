В Финляндии хотят запретить ученикам пользоваться телефонами во время уроков

В Финляндии готовят изменения в законодательство, которыми пропишут запрет для учеников использовать мобильные телефоны во время уроков, кроме как с разрешения учителя.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Правительство Финляндии выносит на обсуждение проект изменений в законодательство, по которым ученикам будет запрещено пользоваться своими мобильными телефонами во время уроков, кроме случаев, когда это происходит с разрешения учителя.

Закон хотят дополнить текстом, что ученик "не может использовать на уроке телефон или другое мобильное электронное устройство, кроме случаев, когда оно используется в учебных целях с разрешения учителя, или в силу обстоятельств, связанных со здоровьем, с разрешения учителя или директора".

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Также будет прописано, что у учеников могут отбирать то, с помощью чего они препятствуют ведению урока, в том числе телефон. Школам нужно будет разработать порядок использования и хранения телефонов во время учебного дня.

В целом поправки направлены на увеличение полномочий школ и учителей в ситуациях, когда ученики избегают учебы или срывают учебный процесс.

На практике и сейчас многие школы уже изымают у учеников смартфоны на время урока, чтобы те не имели соблазна отвлекаться во время уроков – ученики оставляют их в отдельной коробке, однако добровольно.

Похожие инициативы появились во многих странах Европы. Так, во Франции со следующего года хотят запретить телефоны во всех школах.

В Латвии уже приняли изменения в закон, которым ограничили использование мобильных телефонов в школах.

В Греции также обязали учеников во время уроков держать свои мобильные телефоны в школьных портфелях.