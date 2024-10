В Тбилиси протестующие освистали Орбана

В Тбилиси митингующие встретили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его делегацию протестом.

Об этом сообщила Formula, передает "Европейская правда".

На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление сопровождения Орбана на территории сопровождалось свистом и выкриками участников митинга.

