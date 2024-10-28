В Тбилиси протестующие освистали Орбана

В Тбилиси митингующие встретили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его делегацию протестом.

Об этом сообщила Formula, передает "Европейская правда".

На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление сопровождения Орбана на территории сопровождалось свистом и выкриками участников митинга.

Wauw! Viktor Orbán wordt massaal uitgejouwd bij aankomst in Tbilisi, Georgië. pic.twitter.com/9FmtAcfQLs Реклама: October 28, 2024

⭕️In #Tbilisi, protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze.

⭕️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia’s ruling party in the recent elections.#GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa – Netgazeti (@netgazeti) October 28, 2024

Как сообщили журналистам в правительственной администрации, Виктора Орбана будет принимать Иракли Кобахидзе. Во вторник, 29 октября, они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Как известно, вечером 28 октября Орбан прибыл в Тбилиси. Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

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