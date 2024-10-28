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В Тбилиси протестующие освистали Орбана

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Новости — Понедельник, 28 октября 2024, 18:04 — Уляна Кричковская

В Тбилиси митингующие встретили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его делегацию протестом.

Об этом сообщила Formula, передает "Европейская правда".

На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление сопровождения Орбана на территории сопровождалось свистом и выкриками участников митинга.

Как сообщили журналистам в правительственной администрации, Виктора Орбана будет принимать Иракли Кобахидзе. Во вторник, 29 октября, они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Как известно, вечером 28 октября Орбан прибыл в Тбилиси. Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

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Орбан Грузия Венгрия
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