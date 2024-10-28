Глава МЗС Польщі про візит Орбана в Грузію: Хоче отримати орден Леніна

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський знайшов своє пояснення візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Грузії після скандальних парламентських виборів 26 жовтня.

Про це Сікорський сказав на пресконференції у понеділок, 28 жовтня, під час візиту до Нідерландів, передає "Європейська правда" з посиланням на Interia.

Главу польського МЗС попросили прокоментувати тоді ще анонсований візит Орбана до Грузії та його привітання партії влади "Грузинська мрія".

"У мене таке враження, що Віктор намагається отримати орден Леніна", – коротко зазначив він.

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Як відомо, ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі, в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його.

Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.

Варто зазначити, що Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.