Глава МИД Польши о визите Орбана в Грузию: Хочет получить орден Ленина

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский нашел свое объяснение визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию после скандальных парламентских выборов 26 октября.

Об этом Сикорский сказал на пресс-конференции в понедельник, 28 октября, во время визита в Нидерланды, передает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

Главу польского МИД попросили прокомментировать тогда еще анонсированный визит Орбана в Грузию и его поздравления партии власти "Грузинская мечта".

"У меня такое впечатление, что Виктор пытается получить орден Ленина", – коротко отметил он.

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Как известно, вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси, у него запланирована встреча с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Протестующие не были рады приезду Орбана и освистали его.

Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.

Стоит отметить, что Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

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