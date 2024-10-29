У США вважають, що удар Ізраїлю по Ірану був пропорційним ракетній атаці 1 жовтня

У Державному департаменті США заявили, що удар Ізраїлю по військових об'єктах Ірану був співмірним масованій ракетній атаці, яку Тегеран здійснив 1 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ході брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Він нагадав, що американська сторона проводила консультації з ізраїльськими колегами щодо того, щоб їхня відповідь на масовану ракетну атаку Ірану була "співмірною і жодним чином не призвела до подальшої ескалації".

"Ми вважаємо, що таким був характер відповіді, і що Іран не повинен відповідати будь-яким чином. І якщо Іран відповість якимось чином – ми продовжимо захищати Ізраїль", – зазначив Міллер.

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Минулого тижня Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".

Також схожий заклик повторив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.