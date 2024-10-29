В США считают, что удар Израиля по Ирану был пропорциональным ракетной атаке 1 октября

В Государственном департаменте США заявили, что удар Израиля по военным объектам Ирана был соразмерным массированной ракетной атаке, которую Тегеран совершил 1 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ходе брифинга сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он напомнил, что американская сторона проводила консультации с израильскими коллегами о том, чтобы их ответ на массированную ракетную атаку Ирана был "соразмерным и никоим образом не привела к дальнейшей эскалации".

"Мы считаем, что таким был характер ответа, и что Иран не должен отвечать каким-либо образом. И если Иран ответит каким-то образом – мы продолжим защищать Израиль", – отметил Миллер.

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На прошлой неделе Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

Также похожий призыв повторил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.