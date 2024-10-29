Дуда про закриття консульства РФ у Познані: Сподіваюсь, для цього були важливі причини

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення очільника МЗС Радослава Сікорського закрити російське консульство у Познані.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Президент висловив сподівання на те, що для цього рішення були "важливі причини". Дуда також додав, що не хоче, аби це рішення виявилось частиною "виборчої кампанії".

"Незважаючи на те, що ми перебуваємо в очевидному політичному конфлікті з Росією… базовий рівень дипломатичних відносин досі зберігався… Я сподіваюся, що були важливі причини, і це не є питанням виборчої кампанії, яку міністр Сікорський хоче провести для себе", – сказав польський президент, натякаючи на можливу участь Сікорського у президентських виборах.

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Минулого тижня Сікорський оголосив про рішення закрити російське консульство в місті Познань. Він пояснив необхідність закриття тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Але Сікорський каже, що в Москви немає підстав для кроків у відповідь.