Дуда о закрытии консульства РФ в Познани: Надеюсь, для этого были важные причины

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал решение главы МИД Радослава Сикорского закрыть российское консульство в Познани.

Об этом он заявил в интервью Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что надеется на то, что для этого решения были "важные причины". Дуда также добавил, что не хочет, чтобы решение было частью "избирательной кампании".

"Несмотря на то, что мы находимся в очевидном политическом конфликте с Россией...,базовый уровень дипломатических отношений до сих пор сохранялся... Я надеюсь, что были важные причины, и это не является вопросом избирательной кампании, которую министр Сикорский хочет провести для себя", – сказал польский президент, намекая на возможное участие Сикорского в президентских выборах.

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На прошлой неделе Сикорский объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань. Он объяснил необходимость закрытия тем, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Но Сикорский говорит, что у Москвы нет оснований для ответных шагов.