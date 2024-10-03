WSJ: Маск выделил десятки миллионов долларов на кампании республиканцев раньше, чем было известно

Финансовая поддержка республиканцев со стороны миллиардера Илона Маска была гораздо более масштабной и началась раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам источников издания, генеральный директор Tesla негласно передал десятки миллионов долларов группам, связанным с помощником Трампа Стивеном Миллером и сторонниками губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Реклама:

Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск был движущей силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов задолго до создания суперкомитета в поддержку бывшего президента Дональда Трампа.

Выделенные им миллионы долларов делают его одним из крупнейших доноров консервативных инициатив, что в сочетании с большим количеством сторонников в социальных сетях делает его одной из самых влиятельных фигур в политике США.

Осенью 2022 года более 50 миллионов долларов из денег Маска было потрачено на серию рекламных кампаний группы под названием "Граждане за здравый смысл", по словам людей, знакомых с его участием и налоговыми декларациями группы.

Большинство рекламных роликов появились в штатах, где велась борьба за несколько дней до промежуточных выборов, и содержали нападки на демократов в таких спорных вопросах, как медицинское обслуживание трансгендерных детей и нелегальная иммиграция.

В следующем году Маск выделил 10 миллионов долларов на поддержку ДеСантиса, когда тот баллотировался в президенты, сообщили люди, знакомые с его пожертвованиями.

По словам источников, деньги проходили через группу под названием Faithful&Strong Policies. О вкладе Маска в президентские усилия ДеСантиса ранее не сообщалось.

В марте 2024 года Маск заявлял, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Летом СМИ писали, Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц комитету, который поддерживает президентскую кампанию Трампа.

В сентябре Трамп сказал, что устроит Маска в Белый дом в случае своей победы.