Правительство Германии утвердило изменение условий выплат соцпомощи безработным

Правительство Германии согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи, известной как Bürgergeld ("деньги для граждан").

Об этом сообщил в среду, 2 октября, министр труда Губертус Гайль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Изменения еще должен рассмотреть Бундестаг. Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

Реформа предусматривает, что получателям соцпомощи, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или учебы, в течение трех месяцев на 30% сократят размер выплат.

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Безработным, которые не придут на официально назначенную встречу с куратором в центр занятости, выплаты снизят на 30% в течение одного месяца.

Также запланированы санкции в отношении получателей помощи, которые работают нелегально. Центры занятости должны сообщать правоохранительным органам о своих клиентах, которые, вероятно, работают и при этом получают соцвыплаты.

По новым правилам, для получателя соцпомощи должно считаться приемлемым рабочее место, удаленное от места жительства.

Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если она больше – то до трех часов.

В то же время изменения предусматривают стимулы для людей, которые плохо говорят на немецком.

Работодатели смогут получать субсидии, если предоставят работу беженцам, которые плохо владеют немецким и имеют низкие шансы на трудоустройство, а затем направят их на языковые курсы по специальности.

Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году.

Представляя программу в прошлом году, Губертус Гайль заявил: "Языковой барьер снижается. Пришло время идти работать".

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию, были трудоустроены.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.