В Польше оправдали организаторов маршей против запрета абортов в 2020 году

Окружной суд в Варшаве в четверг, 3 октября оправдал трех лидеров движения "Женская забастовка" по делу об организации протестов осенью и зимой 2020 года после решения Конституционного трибунала Польши о запрете абортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Лидерам "Женской забастовки" Марте Лемпарт, Клементине Сучановой и Агнешке Чередерецкой-Фабин в 2021 году объявили обвинения в "создании опасности для жизни и здоровья многих людей" из-за протестов во время пандемии COVID-19.

Лемпарт дополнительно обвинили в том, что она оскорбляла сотрудников полиции, плюя на них и выражаясь вульгарными словами, публично восхваляла преступления и якобы призывала разрушать фасады церквей в одном из интервью.

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Судья Томаш Юлиан Грохович, огласивший приговор, напомнил, что причиной спонтанных собраний по всей Польше было решение Конституционного трибунала по абортам.

"Нет также сомнений, что это была мобилизация женщин, и не только женщин, в рамках демонстрации противодействия ограничительному нарушению их прав", – подчеркнул он.

В то же время приговор не является окончательным.

Так называемые черные протесты вспыхнули по всей Польше осенью и зимой 2020 года после того, как Конституционный трибунал объявил, что аборты из-за дефектов плода противоречат польской конституции.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода. Новое правительство Польши пытается либерализовать ограничения на прерывание беременности.