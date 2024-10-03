В Польше оправдали организаторов маршей против запрета абортов в 2020 году
Окружной суд в Варшаве в четверг, 3 октября оправдал трех лидеров движения "Женская забастовка" по делу об организации протестов осенью и зимой 2020 года после решения Конституционного трибунала Польши о запрете абортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.
Лидерам "Женской забастовки" Марте Лемпарт, Клементине Сучановой и Агнешке Чередерецкой-Фабин в 2021 году объявили обвинения в "создании опасности для жизни и здоровья многих людей" из-за протестов во время пандемии COVID-19.
Лемпарт дополнительно обвинили в том, что она оскорбляла сотрудников полиции, плюя на них и выражаясь вульгарными словами, публично восхваляла преступления и якобы призывала разрушать фасады церквей в одном из интервью.
Судья Томаш Юлиан Грохович, огласивший приговор, напомнил, что причиной спонтанных собраний по всей Польше было решение Конституционного трибунала по абортам.
"Нет также сомнений, что это была мобилизация женщин, и не только женщин, в рамках демонстрации противодействия ограничительному нарушению их прав", – подчеркнул он.
В то же время приговор не является окончательным.
Так называемые черные протесты вспыхнули по всей Польше осенью и зимой 2020 года после того, как Конституционный трибунал объявил, что аборты из-за дефектов плода противоречат польской конституции.
Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода. Новое правительство Польши пытается либерализовать ограничения на прерывание беременности.