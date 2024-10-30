В Грузии расследуют вероятные фальсификации на выборах и вызвали президента на допрос

Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру, ведь считают, что она может обладать доказательствами фальсификации выборов.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа" со ссылкой на решение правоохранительного органа, передает "Европейская правда".

Отмечается, что прокуроры начали расследование фактов возможной фальсификации парламентских выборов после обращения Центральной избирательной комиссии.

Правоохранители видят в событиях признаки преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса страны – влияние на волеизъявление избирателей и/или нарушение тайны голосования.

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Они утверждают, что "Зурабишвили должна была бы иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов", а потому ее вызвали на допрос в следственное ведомство 31 октября.

В прокуратуре Грузии обещают провести "все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий".

"В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о вероятном преступном факте", – акцентировали в заявлении.

Кроме того, правоохранители расследуют многочисленные правонарушения, выявленные в предвыборный период и в день голосования.

Ранее Зурабишвили обвинила партию власти "Грузинская мечта" в применении тактики и пропаганды российского толка во время парламентских выборов 26 октября.

По итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры начали протесты.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.