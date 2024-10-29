ЦВК Грузії просить розслідувати заяви опозиції про шахрайство на виборах

Центральна виборча комісія Грузії звернулась до прокуратури з проханням почати розслідування заяв президентки Саломе Зурабішвілі та опозиційних політиків про фальсифікацію парламентських виборів 26 жовтня.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 29 жовтня, заяві грузинського ЦВК, пише "Європейська правда".

Відомство заявило, що стало "об'єктом особливих нападок і необґрунтованої критики" з боку Зурабішвілі та представників "деяких політичних партій".

Реклама:

"Для того щоб встановити обставини, чи є заяви про фальсифікацію з боку президента Грузії, політиків або будь-якої зацікавленої особи правдивими, необхідно провести комплексне та об'єктивне розслідування, яке виходить за межі компетенції виборчої адміністрації.

Виходячи з вищевикладеного, ми звертаємося до прокуратури Грузії з пропозицією почати і провести розслідування за вищевказаними заявами", – йдеться в заяві ЦВК Грузії.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести