Президентка Грузії припускає, що "Грузинській мрії" на виборах допомагала ФСБ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила партію влади "Грузинська мрія" в застосуванні тактики й пропаганди російського штибу під час парламентських виборів 26 жовтня.

Про це вона сказала в коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі стверджує, що "Грузинська мрія" використала російську методологію, а також, імовірно, отримувала підтримку від Федеральної служби безпеки Росії під час передвиборчої кампанії.

"Пропаганда, яка використовувалася перед виборами... була прямим копіюванням, копіпастом російських кліпів і відеороликів, які використовувалися під час виборів Путіна", – додала вона.

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Президентка Грузії наголосила в розмові з Reuters, що "Грузинська мрія" набрала лише близько 40%, що в цілому відповідає даним двох екзитполів, які проводили опозиційні телеканали.

Також Зурабішвілі згадала майбутній протест незгодних із оголошеними результатами, заявивши: він стане вираженням грузинського народу, "що той хоче зберегти своє європейське майбутнє".

Як повідомлялось, за підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади, і закликали до протестів.

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